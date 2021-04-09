Встречу ведущего «Умников и умниц» Юрия Вяземского с псковичами покажут в прямом эфире ПАИ

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Завтра в Псковской областной научной библиотеке пройдет встреча автора и ведущего гуманитарной олимпиады «Умники и умницы», профессора, писателя Юрия Вяземского с псковичами. Встречу покажут на Youtube-канале и сайте Псковского агентства информации в прямом эфире в 17:00.

Псковичам предлагают задать вопросы гостю, отправив их в группе агентства в «ВКонтакте» или написав в комментариях на Youtube-канале во время трансляции.

Из-за необходимости соблюдать противоэпидемические меры, очное участие ограничено. Но попасть на встречу можно, записавшись в библиотеке по телефону (8112) 72-45-62.