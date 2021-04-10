Ещё 5 человек скончались от коронавируса в Псковской области

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Еще пять человек умерло от коронавируса в Псковской области за сутки. Число летальных увеличилось до 275. Об этом сообщили в официальной статистике в telegram-канале региона.

За прошедшие сутки в регионе выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 35 тысяч 32 человека.

Выздоровело за сутки 286 человек, за все время пандемии, по официальным данным, тт инфекции излечилось 24 тысячи 308 псковичей.

На данный момент в Псковской области проведено 326 тысяч 438 исследований на коронавирус, из них 1 525 вчера.