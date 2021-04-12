Экологи сообщили, когда первая волна комаров нападёт на псковичей

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Первая волна комаров появится в регионе уже в мае. Об этом сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в эфире радио Sputnik.

Резкое появление кровососущих, по словам специалиста, связано с двумя факторами: после снежной зимы пришла теплая весна и с временем прогрева открытых водоемов.

Начиная с мая, когда окончательно спадут ночные заморозки, в водоемах начнут развиваться личинки насекомых. Как быстро в регион придет тепло, от того и будет зависеть скорость развития комаров. В Псковской области есть риск появления первых комаров еще до мая.

По прогнозам, в этом году в самом начале лета комаров ожидается очень много. В Псковской области синоптики обещают комфортное «персиковое» лето.

Первые укусы клещей уже регистрируют в регионе.