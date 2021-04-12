В Пскове открыли новую фотовыставку на площади Победы

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Вчера, 11 апреля, на площади Победы около Вечного Огня открылась баннерная фотовыставка «Мы первые!», приуроченная ко Дню космонавтики, 60-летию первого полета человека в космос и 50-летие запуска на орбиту первой в мире пилотируемой станции «Салют». Об этом сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

На уличной фотовыставке представлены 14 стендов с подлинными фотографиями первых советских и российских космонавтов. На каждом плакате размещены QR-коды, которые позволят узнать историю космонавтики с помощью собственного телефона.

В рамках празднования начала космической эры человечества в Пскове с 9 по 12 апреля состоится астрономический фестиваль «Небо зовет!». Псковичи и гости города смогут побывать на робототехническом аттракционе, различных выставках, экскурсиях, кинопоказах, мастер-классах, интерактивных играх и других познавательных мероприятиях.

Забронировать место можно у администратора Псковской областной научной библиотеки: 8 (8112) 72-45-62