Пушкиногорец призывал в соцсетях взорвать «Останкино» и бороться с государством

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Житель Пушкиногорского района предстанет перед судом за призывы в соцсети TikTok к массовым беспорядкам и взрыву телецентра «Останкино». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В январе 43-летний мужчина разместил в TikTok видео в котором призывал бороться против действующей государственной власти, убивать госслужащих, относящихся к силовым структурам и призывал к участию в политической акции в поддержку Алексея Навального. Кроме этого, мужчина призывал своих зрителей к осуществлению экстремистской деятельности. В частности он предлагал имвзорвать телецентр «Останкино».

Мужчину задержали 31 января на митинге в Пскове, он оказал сопротивление. При обыске у него обнаружили незаконно хранящиеся огнестрельное нарезное оружие ТОЗ-12-01 с патронами. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.