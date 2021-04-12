Туманность Пеликан запечатлел астроном-любитель в ночном небе Пскова

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Туманность IC 5070, находящаяся на 2000 световых лет от Земли запечатлел псковский астроном-любитель.

Космический пеликан расположился на созвездии Лебедя, неподалеку от от восточного «берега» туманности Северная Америка в том же созвездии. Эти две светящиеся туманности являются частью одного большого звездообразования.

Туманность Пеликан, действительно, выглядит как птица. Темные облака пыли обрисовывают глаз и длинный клюв птицы. А яркий фронт ионизированного газа напоминает изогнутую шею и голову птицы.