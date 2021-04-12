Псковичам объяснили резкий рост цен на яйца

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Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов объяснил причину повышения цен на куриные яйца. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

«У нас в регионе всего две фабрики работают – птицефабрика «Борки» Великолукского района и Плюсская птицефабрика «Северопсковская», - рассказал Николай Романов, добавив, что они не обеспечивают регион полностью.

Он назвал повышение цен логичным из-за подорожания комбикорма и ресурсов.

В марте-апреле псковичи начали жаловаться на резкое подорожание ряда продуктов. Но абсолютным чемпионом по жалобам стали куриные яйца. Самая низкая цена за десяток яиц – 79 рублей.