Псковичи напишут ЕГЭ по единому российскому расписанию

.

Единый государственный экзамен проведут по единому расписанию, исключений для регионов, где наблюдается рост статистики заболевания коронавирусом, не будет. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, сообщает ТАСС.

Экзамены по географии, литературе и химии пройдут 31 мая. ЕГЭ по русскому языку школьники будут писать 3 и 4 июня. Профильную математику будут писать 7 июня. ЕГЭ по истории и физике состоится 11 июня, по обществознанию 15 июня. 18 июня пройдет ЕГЭ по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранному языку.

Резервные дни для сдачи ЕГЭ – 28, 29 июня и 2 июля. Дополнительный период для сдачи ЕГЭ назначен на 12–17 июля.