Материалы о разграблении фашистами магазина в Пскове рассекретило Минобороны

Фото проекта «Забвению не подлежит»

Данные о разграблении в 1943 году псковского магазина фашистами рассекретило Министерство обороны РФ. Фотографию грабежа сделал эсэсовец Курт Вэбер. Он же написал домой в Германию письмо. Теперь оно опубликовано на сайте ведомства в специальном разделе «Забвению не подлежит».

Письмо с фотокарточкой немец отправить не успел,, так как погиб в бою на Северо-Западном фронте. «Русская пуля» настигла его «в районе Ловати».

Конверт с фотографией нашли в его вещах красноармейцы. «Здесь мы здорово поживились, мне достались два костюма, отрез для мамаши, дюжина чулок для мамаши и Ленхен и еще разное барахло», - сообщает Вэбер.