Александр Нестерук: прививаться от коронавируса придётся ежегодно

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Иммунитет от COVID-19 не стойкий,к тому же он способен уменьшается со временем достаточно заметно. Из-за этого, по мнению главного санитарного врача Псковской области, придется прививаться ежегодно. Об этом Александр Нестерук сообщил в эфире проекта ПАИ-live.

«Здесь мы, видимо, будем в той же ситуации, которая сейчас с гриппом, где иммунитет держится от полугода до года. И не более. Поэтому и прививаться от коронавирусной инфекции придётся ежегодно в обязательном порядке перед наступлением эпидемического сезона так же, как от гриппа», – сообщил главный санитарный врач.

Также он подтвердил факты повторного заболевания коронавирусом. Кроме того, по словам специалиста, такие случаи отслеживаются в Роспотребнадзоре.

«Заболеваемость среди переболевших присутствует, и это знают многие, кто отслеживает свой иммунный статус. У некоторых, действительно, антитела в крови снижаются достаточно быстро. Поэтому, наверное, сейчас уже всем понятно, что нет стойкого иммунитета, как при некоторых заболеваниях – например, привился от кори, и это уже пожизненно, ты никогда не столкнешься», – сказал Нестерук.