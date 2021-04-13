«Территория смыслов» открылась в Псковской области

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Вчера, 12 апреля, в Псковской области открылся региональный этап Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» на базе загородного отеля «Плесков». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы.

Форум «Территория смыслов» с 2015 по 2018 год проходил во Владимирской области. Далее переехал в Подмосковье. В 2020 году впервые проведён региональный этап форума в Тамбове. В этом году Псковская область открыла «Территорию смыслов» у себя.

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Глава региона участвовал в открытии форума и от церемонии быстро перешел к делу. Михаил Ведерников поставил перед участниками задачу - выявить матрицу ценностей молодежи и предложить идею по перезагрузке имиджа Псковской области в регион для молодежи.

Запрос региона участники «Территории смыслов» представят губернатору по итогу форма. Процесс создания инициатив будет проходить в командах и в рамках образовательной программы.

«Территория смыслов» – это уникальная возможность для вас попробовать себя без страха ошибки. Таких окон возможностей, как сегодня, в Псковской области не было давно. Нам нужна ваша вовлечённость, чтобы эти возможности использовать», – напутствовал молодежи Михаил Ведерников.

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Около 100 молодых жителя Псковской области стали участниками «Территории смыслов» – 2021. «Ими стали студенты вузов и ссузов, специалисты по воспитательной работе высших образовательных учреждений, государственные и муниципальные служащие, отвечающие за реализацию государственной молодёжной политики, а также медиаспециалисты и активисты молодёжных общественных организаций. Вместе с ними в форуме принимают участие пятнадцать членов Белорусского республиканского союза молодёжи: представители работающей, творческой молодёжи и студенческих отрядов союзного государства» - сообщили организаторы форума.

Михаил Ведерников отметил важность работы в команде: «Мы сейчас живём в то время, когда все продукты рождаются в основном в результате командной работы. В регионе огромные возможности, но одному ничего не сделать. Результат получится только при работе в связке: жители, глава района, предметные комитеты, вице-губернатор и губернатор. И слабых звеньев быть не должно».