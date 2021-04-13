Иван Штылин покинул пост директора псковского Ледового дворца

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Иван Штылин покинул пост директора Ледового дворца в Пскове. Об этом сообщает telegram-канал «Новый правдоруб».

Cообщается, что Ивану Штылину подписали заявление об увольнении по собственному желанию.

Иван Штылин в 2008 году окончил Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта, специалист по физической культуре и спорту. С 2006 года работал тренером в Великих Луках.

В октябре 2014 года он был назначен на пост председателя Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту. В начале декабря он покинул этот пост и через несколько дней возглавил Псковский ледовый дворец.