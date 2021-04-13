Домашние собаки нападают на людей чаще бездомных

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Домашние собаки бросаются на людей на улице чаще, чем бездомные. Об этом в эфире проекта ПАИ-live рассказала председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

В профильный комитет не поступало жалоб о нападении безнадзорных животных на улице на человека. Председатель комитета отметила, что с большей вероятностью на людей нападет домашнее животное, которое гуляет без владельцев.

«Оно социализировано, не боится, у него есть что охранять, оно знает, что у него есть хозяин, который за него заступится. Поэтому от домашних животных на сегодняшний день больше надо ждать агрессии», – уточнила Вера Баданина.