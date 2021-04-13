О возвращении холодов в Псковскую область рассказали в гидрометцентре

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В Псковской области пришел антициклон с северным ветром. Когда вернется тепло и в регион, сообщило ПАИ со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

«К нам придёт очередной антициклон. Правда, он будет северный, принесёт нам малооблачную погоду, постепенно он будет прогреваться. Ветер через северо-восток будет поворачивать на юго-восток, и температуры постепенно будут повышаться», - уточнила Тала Нещадимова.

По словам специалиста, следующая неделя начнется с +12...+17 градусов. Однако ночи останутся холодными. Но ниже нуля столбик термометра больше не опустится. Тепло в регион вернется к 16 апреля.

«Погода будет соответствовать апрельской, температура даже будет немножко выше, чем положено», - добавила синоптик.