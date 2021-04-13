Отопление в Пскове не будут отключать до конца апреля

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Отопительный сезон в Пскове не планируется завершать до конца апреля. Об этом сообщила «Псковская правда» со ссылкой на начальника Управления городского хозяйства администрации города Николай Баринов.

Отключение отопления возможно при среднесуточной температуре более +8 градусов и днем, и ночью в течении пяти дней. «Пока такого прогноза нет. 22 апреля днём, например, обещают 9 градусов, а ночью — 4», - пояснил Николай Баринов.

Как сообщили в теплосетях, технически сложно отключать отопление на несколько дней, исходя от прогноза погоды. А потом вновь включать в холода.

«Проще подтапливать до наступления стабильно тёплой погоды», - сообщил начальник УГХ.

Относительно школ, детских садов, больниц и других социально значимых объектов региона в теплосетях заверили, что они будут отключены в последнюю очередь.