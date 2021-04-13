Температура воздуха в Пскове едва не побила рекорд 1989 года

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Вчера, 12 апреля, температура в Пскове едва не побила рекорд 1989 года, не хватило 1,9 градуса, сообщила «Псковской правде» руководитель псковского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

В 1989 году 12 апреля в Пскове была зафиксирована максимальная рекордная для этого дня температура в 22,9 градусов тепла. Вчера в регионе температура воздуха чуть-чуть не дотянула до этой отметки, не хватило 1,9 градусов.

Совсем скоро в регион вновь вернется холод. Уже 14 апреля температура воздуха опустится до 10 градусов тепла.

«Постепенно будет происходить нагрев воздушной массы и дневные температуры будут до 12-17 градусов. Это на фоне северного, северно-восточного ветра, но все равно будет тепло, особенно при затишье. Такая погода продержится 5-7 дней», - отметила Тала Нещадимова.

Ночи ожидаются прохладные, свойственные апрелю: 0, +2, +5, +7. Однако, осадков не ожидается.