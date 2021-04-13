Цветы vs тренды: о предпочтениях псковичей весной 2021 по мнению флориста

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Через пару дней в Псковскую область вновь вернется тепло, которое побаловало всех горячими летними лучиками в начале рабочей недели. Такой подарок природы оценили влюбленные пары. Центр города так и манит отправиться на романтическую прогулку по набережной. Все чаще для такого случая мужчины стали устремляться в цветочные магазины, чтобы осветить лица милых дам улыбками. У псковских флористов начался медовый сезон.

Флорист, руководитель и создатель одного из цветочных магазинов Пскова Кристина рассказала корреспонденту Комсомолочки, что весной 2021 года флористы могут предложить любителям живых цветов.

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Что чаще всего покупают псковичи сегодня?

– Заказы приходят в большей степени онлайн. 70% заказов поступает для мероприятий - это дни рождения и свадьбы. Остальное люди берут для себя.

Мы знаем, что сейчас в тренде гипсофилы и ветви хлопка. Об этом пестрит весь интернет. Что выбирают псковичи в этом году?

– Я считаю, что тренд - это веяние. Один человек показал и всем захотелось. Я не разделяю это. По мне все цветы всегда в тренде. Посмотрите на цветок. Он такой красавчик. У него просто не может быть определенного тренда.

А что вы могли бы посоветовать тем, кто потерялся в разнообразии и не может определиться с выбором букета?

– Единственное - это естественность. Меньше упаковки и свой почерк.

Чтобы быть флористом, нужно ежедневно находить вдохновение. Где вы его берете?

– Я смотрю прокаченных классных мастеров. Преимущественно за границей. И просто личный опыт. Конечно, вдохновение можно найти в любом издании, это понятно. Или идешь, плывешь, видишь закаты... Как и у любого творческого человека. Но я больше вдохновляюсь - это когда я вижу офигенные работы. Я говорю, вот это да! И потом идеи этих букетов выражаются и в моих работах.