На 12 часов задерживается вылет авиарейса из Калининграда в Псков

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Сегодня, 13 апреля, в 9:30 утра из Калининграда должен был вылететь самолет в Псков. Уже дважды пассажирам объявляли о переносе рейса. Теперь пассажиры ожидают 21:00, сообщили в официальном telegram-канале региона со ссылкой на директора псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артема Тарасова.

О задержке авиарейса из Калининграда в Псков в первый раз сообщили в 12. К тому времени ориентировочное время задержки борта называли в пять часов. Однако до сих пор пассажиры ожидают прибытие резервного самолета.

Прибытие самолета в Псков ожидается в 21:00, а уже в 21:45 он отправится в Минеральные Воды.