Рекордное количество призов разыграет сегодня радиостанция «Седьмое небо»

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Традиционная программа «Место встречи» с любимыми ведущими Ириной Булгаковой, Сергеем Карповым и Никитой Черкашиным выходит по вторникам и четвергам с 17.30 до 19.30. В этот раз псковичей ждет рекордное количество подарков за правильные ответы в интерактивных интеллектуально-познавательных играх.

Помимо игр, будет о чем и поговорить. О самых важных и интересных событиях региона ведущие расскажут честно. А обсудят, как всегда, в прямом эфире прямо с участниками событий.

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Отвечать на несложные вопросы и постараться забрать приз может любой радиослушатель. Достаточно дозвониться в студию по номеру: 8 900 991 107 1, после объявления радиоигры ведущими программы.

«Призами на сегодняшнюю программу станут два сертификата по 1000 рублей на ужин в ресторане «Розарио», сертификат на заезд в картинг клубе «Пит Стоп», пригласительный на спектакль в Псковский драматический театр имени А.С. Пушкина, сертификат от игровой комнаты «Детский дворик», два билета на концерт ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной в Дом Офицеров и сертификат посещение Кино-развлекательно центра «Волшебный город». Многие псковичи уже получили призы от партнёров радиостанции «Седьмое небо» и подтвердят, что это было несложно» - рассказали ведущие программы «Место встречи».