Скончалась врач-кардиолог псковской горбольницы Нина Ванюхина

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Вчера, 13 апреля, на восемьдесят третьем году жизни скончалась врач-кардиолог псковской городской больницы Нина Ванюхина. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили родственники погибшей.

Нина Ванюхина работала в Псковской городской больнице врачом-кардиологом с 1966 года. С 1976 до 1993 года заведовала кардиологическим отделением. За время её работы кардиологическое отделение городской больницы стало одним из лучших отделений города и области.

По её личной инициативе в регионе появился блок интенсивной терапии и реанимации. Также она принимала активное участие в создании кардиологического отделения и первого в области блока интенсивной терапии с внутрипалатным круглосуточным сёстринским постом.

Нина Григорьевна выступала с докладами на съездах кардиологов, в областном научном терапевтическом обществе, на врачебных конференциях. Вела профилактическую работу на радио и телевидении с населением. Нина Григорьевна имеет почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», награждена государственной наградой — Орденом «Знак Почёта», знаком «Отличник здравоохранения». Кроме того ее неоднократно награждали грамотами от администрации. Внесена в Псковскую энциклопедию, «Золотую летопись славных дел к 1100-летию города Пскова».

Родные и близкие, коллеги и знакомые скорбят о невосполнимой утрате, а светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах тех, кто её знал, любил и уважал.

Проститься с Ниной Григорьевной можно будет завтра, 15 апреля, в ритуальном зале морга Псковской городской больницы с 11:00 до 11:30.