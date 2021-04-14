На улице Свердлова в Пскове 16 апреля ограничат движение

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По улице Свердлова в Пскове 16 апреля будет ограничено движение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение автотранспорта ограничат по улице Свердлова на участке от улицы Советской до Комсомольского переулка с 13:00 до 17:00 16 апреля 2021 года. В качестве объезда псковичам предлагают улицу Некрасова и Гражданскую.

Данное решение принято в связи с проведением в Пскове Всероссийских соревнований «Венок славы Александра Невского» для обеспечения безопасности граждан и создания условий для проведения мероприятий.