Михаил Ведерников прокомментировал задержку авиарейсов

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время ежегодной пресс-конференции прокомментировал задержку авиарейсов.

«Вижу и разделяю негодование, когда задерживаются рейсы — но мы небольшой регион и больших трудов стоило привлечь авиакомпании — большинство рейсов у нас стыковочные. Могу заявить, что задержек вылета связанных с неготовностью полосы больше не будет», — отметил глава региона.

Он обратил внимание на то, что сейчас создано новое юрлицо — «Аэропорт княгиня Ольга». Это позволяет администрации субсидировать компанию и помогает вовремя выплачивать зарплаты.