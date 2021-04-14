Михаил Ведерников объяснил, почему поезд до Пыталово заменили на автобус

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции 14 апреля объяснил, почему поезд до Пыталово пришлось заменить на автобусное сообщение.

Глава региона отметил, что ему поступило несколько десятков просьб о восстановлении железнодорожного сообщения. Однако после запуска поездка оказалось, что по факту им пользуется 5-10 человек. Поэтому было принято решение запустить до Пыталово автобус.

Похожая ситуация произошла и с маршрутом Псков - Великие Луки. «Количество людей из Пскова в Велики Луки едет небольшое, но из соседних районов люди активно пользуются направлением. Мы посмотрим в этом году, это стоит порядка 30 млн в год», - отметил губернатор.