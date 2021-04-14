За всю историю акции «Губернаторский дневник» больше всего победителей из Островского района

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Редакция «Комсомольской правды – Псков» подсчитала, кто чаще всего становился победителем «Губернаторского дневника» за восемь лет проведения акции. По данным нашей статистики, школьники острова - самые активные ребята в Псковской области.

С самого старта акции жители Островского района принимают активное участие в борьбе за приглашение на главное событие учебного года - приглашение на чаепитие в офис губернатора. В самом начале конкурсных лет пятиклассница школы №4 города Острова Мария Пуговкина установила рекорд акции «Губернаторский дневник» - она заработала в осеннем семестре 286 пятерок. Победительница решила поучаствовать и в следующем сезоне конкурса - и вновь стала победительницей.

На протяжение всего существования акции имена островских школьников стабильно появлялись в списках победителей. Все восемь конкурсных лет школьники острова со 2 по 11 класс занимали весомую чать лидеров по итогам учебных лет.

Островские школы №4 и №7, а также №3 являются ежегодными лидерами по количеству участников в акции «Губернаторский дневник». Многие классные руководители активно выдвигают кандидатуры своих учеников для участия в конкурсе, от одного класса зачастую поступает от 3 до пяти заявок на участие. Такими результатами могут похвастаться не все школы региона.

Несмотря на пандемию, акция, хоть и с опозданием, но смогла продолжиться в этом году. Школьники со всей области снова могут побороться за победу. Скачать бланк заявки и подробнее ознакомиться с условиями акции можно по ссылке.