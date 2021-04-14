Школьники смогут пройти бесплатное обучение в псковском «Кванториуме»

.

Детский технопарк «Кванториум Псков» приглашает ребят от 12 до 18 лет с нуля стать кванторианцем и получить подтверждающий сертификат. Курс обучения продлится до конца мая, сообщили в пресс-службе «Кванториума».

Обучение пройдет в нескольких группах подготовки: Геоквантум (по субботам и дополнительные занятия на неделе), Промробоквантум (вторник - пятница (очно)), VR/AR-кванту (вторник и четверг (очно), в субботу (дистанционно)), Аэроквантум (вторник-пятница (очно)), Хайтек (вторник - пятницу (очно)).

Ребята смогут работать в современном оборудовании: лазерных станках, 3D-принтерах и станках с ЧПУ. На более сложном уровне создадут собственных роботов и научатся моделировать 3D-объекты и интерактивные карты. Поработают с беспилотными летальными аппаратами и научатся собирать, управлять и программировать квадрокоптеры.

Зарегистрироваться можно по ссылке, а получить подробную информацию по телефону 8 (8112) 79-70-79.