Губернатор объяснил причину высокой смертности от коронавируса в Псковской области

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время ежегодной пресс-конференции назвал причину высокой смертности от коронавируса в регионе.

Глава региона отметил, что высокий показатель смертности связан с определённой задержкой в тестах. «Предполагаем, что ещё месяц-два будут высокие цифры», — отметил Ведерников. По его мнению смертность может быть связана с людьми, которые легкомысленно относятся к коронавирусу.

«Часть людей, которые лечатся дома, начинают легкомысленно относиться к болезни и обращаться к врачам в последний момент», — сказал губернатор и отметил, что на личном опыте знает, что нельзя недооценивать вирус.