Псковского рецидивиста отправили в тюрьму за кражу денег с банковской карты

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В Псковском районе мужчина осужден за кражу денег с банковской карты местной жительницы. Об этом «Комсомольской правде -Псков» сообщили в районной прокуратуре.

31 октября 2020 года в деревне Подборовье-3 злоумышленник получил от соседки банковскую карту для приобретения продуктов питания. Совершив покупки, мужчина не вернул карту владелице.

50-ти летний преступник решил распорядиться картой по собственному усмотрению. С помощью технологии бесконтактных платежей он приобрел ряд товаров в различных магазинах города Пскова и Псковского района.

Приговором суда, за хищение денежных средств с банковского счета, мужчине назначено наказание по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.