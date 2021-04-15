Еще 70 человек заразилось коронавирусом в Псковской области

.

За сутки в Псковской области коронавирусом заразилось 70 человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. Общее количество зараженных COVID-19 в регионе достигло 35 тысяч 327 человек. Вылечились от коронавируса, по официальным данным, за сутки 54 человека. С момента начала пандемии коронавируса в Псковской области от данной инфекции вылечились 24 тысячи 526 человек. На новую коронавирусную инфекцию обследовано уже 331 тысяча 909 человек, за сутки провели 1 450 исследований.