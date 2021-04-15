Юным псковичам предлагают нарисовать мир без войны

Фото: пресс-служба Музея Победы Министерство культуры Российской Федерации.

Юным художникам из Псковской области предлагают нарисовать мир без войны. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Музея Победы Министерство культуры Российской Федерации.

Конкурс рисунков «Мир без войны» приурочен к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ребятам от 4 до 11 лет предлагают первые мирные дни после войны, наше время или же свои мечты о будущем.

«Этот конкурс проводится уже четвертый раз. В прошлом году в творческом состязании участвовали дошкольники и младшеклассники из разных регионов России. Они прислали более 400 замечательных работ. В этом году мы также ждем от юных художников душевных, ярких и самостоятельных рисунков», - отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Особых требований к технике работы нет. Можно использованием различные средства рисования: карандаш, гуашь, акварель, мелки, пастель, фломастеры и т.д. При этом использовать компьютерные программы для графического моделирования и дизайна запрещено.

Фотографии или сканы рисунков необходимо отправить до 2 мая на почту mmna@cmvov.ru. 10 мая жюри конкурса озвучит имена лучших авторов. Награждение пройдет 15 мая.