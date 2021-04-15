Магнитная буря 16 апреля 2021 года: что ждать и как подготовиться псковичам

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Завтра, 16 апреля, метеозависимые жители Псковской области могут почувствовать недомогания, обострение хронических болезней и заболеваний сердца. Мы собрали основные советы специалистов о том, как подготовиться к воздействию магнитной бури.

Псковичам смогут помочь несколько простых советов:

- утро 16 апреля можно начать с контрастного душа, а закончить день теплой ванной

- в этот день желательно отказаться от кофе и алкоголя, лучше запастись бутылочкой воды

- от тяжелой пищи лучше сегодня тоже отказаться и приготовить легкое овощное рагу

- сегодня нем рекомендуется отправиться на прогулку и открыть окна для проветривания, благо прогноз погоды благоволит

- однако занятия спортом лучше отложить на следующий день. Стресс даже в общении сегодня - не к месту

- а если стресса не получится исключить - можно принять успокоительные травяные настойки и препараты для профилактики

- отдыхать при магнитных бурях - обязательно. Отход ко сну тоже лучше не затягивать