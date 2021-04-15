Астроном-любитель сделал фотографии галактик из созвездия Гончих Псов в ночном небе Пскова

Фото: Пётр Митрофанов

Во время наблюдения за астрономическими явлениями пскович Пётр Митрофанов снял уникальные галактики NGC 4618 и NGC 4625 в созвездии Гончих Псов. Снимок он опубликовал в сообществе клуба любителей астрономии Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Созвездие Гончих Псов – относительно новое на звездном небе. Его открытие сделал польский астроном Ян Гевелий в небесном атласе «Уранография» в 1690 году.

Автор увидел в созвездии формы двух собак, которых Волопас натравливает на Большую Медведицу. Отныне галактики NGC 4618 и NGC 4625 носят название Гончих Псов.