Износостойкие гранитные бордюры установили на Октябрьском в Пскове

Долговечные и износостойкие бордюры устанавливают на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«В центре будем стараться делать не бетонные, а гранитные бордюры, они более долговечные», - пояснил Елкин, добавив, что помимо бордюров, старый асфальт заменит брусчатка. «Непросто было подбирать эту брусчатку. В городе все больше самокатов, гироскутеров, а по брусчатке на них ехать непросто», - отметил спикер.

В данный момент уже можно было бы приступить к укладке асфальта. Однако, по словам спикера, работы пришлось приостановить из-за необходимости переоборудовать коммуникации.