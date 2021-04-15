Апрельское подорожание яиц в Псковской области объяснили эксперты

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Апрель в Псковской области начался с резкого подорожания яиц. То ли к пасхе, толи куры перевелись - возмущались псковичи, но так и не смогли отыскать десяток простых, а не золотых менее чем за 80 рублей.

Тенденция к повышению цены видна и на статистике Псковстата. С 7 по 12 апреля зафиксирован рост цен на 7,2%. До повышения цены упаковку яиц можно было найти за 78,7 рублей. Теперь средняя цена, по данным отчетов, равна 84,33 рубля.

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Этот показатель, на удивление, оказался выше среднего по России. За одну неделю продукт подрос сразу на 2,3% в стоимости. ПАИ решило разобраться с этой апрельской загадкой и обратилось к экспертам.