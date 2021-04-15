Современный медиацентр открылся в центре Пскова

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В среду, 14 апреля, в самом центре Пскова на улице Ленина, 6а открылся соврименный и многофункциональный пресс-центр Псковского агентства информации. Единственный в регионе медиацентр имеет звук, свет, стиль и профессионалов - это все необходимое для проведения медийных мероприятий высокого уровня. Открытие медиацентра началось с ежегодной пресс-конференции губернатора Михаила Ведерникова.

«Строительные работы в будущем медиацентре велись несколько месяцев, чтобы старое советское здание превратить в современный медийный комплекс, строителям пришлось внутри почти все снести и построить заново» - рассказал в своем сюжете Дмитрий Коновалов.