Псковские школьники вошли в ТОП-3 самых умных в стране

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Школьники Псковской области лучше всего справились с олимпиадой по русскому языку и ОБЖ. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Skyeng.

По промежуточным данным платформы «Дневник.ру» и интерактивной рабочей тетради Skymart определилась 10-ка лидирующих регионов по результатам олимпиады по школьным предметам. Псковская область попала на 3-е место.

В течении 20-ти дней ребята со всей страны проходили тестирование по 15-ти предметам школьной программы. Всего за олимпиаду школьники 5-11 классов решили 1 410 800 заданий.

Лучшие показатели у школьников Псковской области по биологии. Среди 20-ки регионов наши ребята заняли 3-е место. Результаты по литературе и ОБЖ школьников региона определили на 4-е места, по технологии на 5-е.

Самые лучшие результаты юных псковичей оказались в заданиях по русскому языку и ОБЖ. По этим школьным программам они заработали по 76 и 75 баллов соответственно. Хуже всего удалась олимпиада по физике - всего 29 баллов получили участники за ответы по точной науке.