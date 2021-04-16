Более 15-ти тысяч фиалок высадят в Пскове ко Дню Победы

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В преддверии Дня Победы Псков расцветет 15 240 цветами виолы. Об этом сообщила «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Цветы-однолетки высадят в вазоны и клумбы Парка культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, около памятного знака Шталаг-372, в Ботаническом саду, в сквере у Дома Советов и у воинского захоронения в Песках. Закончить посадку планируется на 193 м² общей площади к 6 мая.

«Второй этап цветочного оформления Пскова пройдет с конца мая до середины июня. На объектах зеленого хозяйства города высадят рассаду из бегоний, бархатцев, колеусов, крестовника приморского, петуний, агератума и лобулярий» - пишет издание.

К Дню освобождения Пскова - 20 июля цветами преобразится Детский парк. Всего 130 тысяч цветов украсит город. Однако традиционная высадка цветов на площади Ленина отменяется ввиду реконструкции.