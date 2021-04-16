На телеканале «Россия 1» показали новые форматы обучения Невельских школьников

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«С таким техническим арсеналом о скучных уроках можно забыть» - об оснащенности невельской школы №1 в рамках нацпроекта «Образование» рассказали в программе «Утро России» на телеканале «Россия-1».

Новое мультимедийное оборудование поступило в невельскую школу по федеральной программе «Цифровая образовательная среда». Теперь информацию, которую раньше искали по долгу в библиотеках, стала доступна за считанные секунды. Интерактивная панель и 15 ноутбуков, устройства для печати и сканирования.

Новое мультимедиаоборудование позволяет разнообразить и во многом ускорить учебный процесс. В режиме реального времени результаты теста на уроке поступают на компьютер учителя. Но новые технологии никак не уменьшают и живого общения. Интерактивные доски увеличивают желание школьников участвовать в учебном процессе и не дают соскучится ни на минуту.