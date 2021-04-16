Найти своего инвестора помогут районам Псковской области

Фото здесь и далее Арсения Тимашова

В Порхове обсудили инвестиционную привлекательность муниципалитетов Псковской области. За круглым столом собрались представители из Порховского, Дновского, Дедовичского и Бежаницкого районов. Агентство инвестиционного развития, которое выступило инициатором мероприятия, провело пять таких встреч, и эта была заключительной.

Активно привлекает инвесторов Дедовичский район. Предприниматели работают в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, деревообработке. Выкупили уже 5 тысяч гектаров земли, часть из которых засеяли. Планируют строить животноводческие комплексы и фермы.

«Район активно работает в этом направлении, - отметил глава района Геннадий Афанасьев.

Геннадий Афанасьев

Каждый район по-своему уникален, и одинаковых проектов быть не может. Поэтому нужно привлекать тех инвесторов, которые действительно нужны району, и которым здесь готовы оказать качественные услуги. Об этом в ходе встречи говорил генеральный директор ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области» Вячеслав Федюнин.

Вячеслав Федюнин

Он рекомендовал всем муниципалитетам находиться в постоянном сотрудничестве с Агентством инвестиционного развития Псковской области, сотрудники которого подскажут и научат, как пользоваться всеми возможными инструментами для привлечения инвесторов.

«Инвестиционная привлекательность должна быть всегда связана с некими плюсами или минусами, близкими каждому району», - отметил Вячеслав Федюнин и добавил, что каких-то универсальных решений для привлечения инвесторов нет, каждый случай индивидуальный.

Делиться и обмениваться опытом нужно и важно, убеждена и исполняющая полномочия главы Порховского района Ольга Иванова.

«Такие встречи надо обязательно продолжить в дальнейшем», – отметила она.

Вячеслав Федюнин и Ольга Ивановна

В ходе проведенных круглых столов представители районов делились своим удачным опытом работы с инвесторами.

«На этих примерах главы районов видели, что есть площадки, есть меры поддержки, есть Агентство, готовое помогать, как муниципалитетам, так и инвесторам», - сказал уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев.

Аркадий Мурылев

В ходе мероприятий специалисты Агентства предложили районам пути повышения инвестиционной привлекательности, призвали создавать новые инвестиционные площадки и рассказали о мерах поддержки бизнеса.

«Встречи носили предметный характер, - подвел итог Вячеслав Федюнин. - Мы разбирали инвестиционные площадки, рассмотрели примеры успешных проектов, которые реализуются на территории муниципальных районов, а также проекты, реализация которых идет с затруднениями, и определили главные ошибки и пути их решения».

Агентство продолжит работу с муниципалитетами в данном направлении. В ближайшее время его специалисты планируют разработать для каждого района портрет инвестора, которому муниципалитет был бы интересен.