Похолодание и двойная норма осадков придет в Псковскую область на этой неделе

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Период анамально теплой погоды завершается. Синоптики Центра Фобос прогнозируют приход настоящей осени с двойной нормой осадков и похолоданием. По словам специалистов, причиной стал активный балканский циклон.

«Пик осадков придётся на среду, 21 апреля, когда в осадкомеры всего за сутки попадёт столько, сколько выпало за первые две декады месяца, – до 25 мм, или около половины всего месячного объёма небесной влаги. В таких условиях показания термометров в ночь на вторник рухнут до 0…+5 °С, из-за чего в некоторых районах вместе с дождём кратковременно может идти мокрый снег, а днём столбики термометров едва ли будут доставать до отметки +10 °С», – сообщают специалисты, добавив, что такие показатели сходны осенним.

Неприятную погодную картину усугубит сильный порывистый ветер и колебание атмосферного давления. По словам метеорологов, многих жителей такая погода ввергнет в барическую яму.

Атмосферное давление со вторник упадет на 20 барических единиц. Это не сможет не повлиять на метеозависимых псковичей.