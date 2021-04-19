Остался один день для участия в розыгрыше билета на концерт «Голоса эпохи» в Пскове

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Дорогие читатели, уже завтра, 20 апреля, в 12:00 завершится розыгрыш билета на две персоны на концерт «Голоса эпохи» Ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной.

Успейте принять участие в конкурсе в официальной группе «Комсомольской правды» «ВКонтакте». Об условиях розыгрыша можно узнать по ссылке.

Концерт «Голоса эпохи» Ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной состоится 25 апреля в 16:00 в концертом зале Дома офицеров. Каждый участник может оставить только один комментарий под конкурсным постом. Комментарии учитываются до 20 апреля, 12:00.