«Вспомним, как мы раньше отдыхали»: участвуйте в весеннем фотоконкурсе с призовым фондом в 16 тысяч рублей

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Уже прошло более года, как мы с вами живем в новых карантинных условиях. Многие поездки, туры, отдых отошли на второй план, а некоторые и вовсе отменились. В связи с этим мы предлагаем вам вспомнить свой прекрасный отдых до пандемии, вспомнить все те приятные и удивительные эмоции и впечатления, которые он у вас когда-то вызывал.

Участвуйте в конкурсе «Отдых мечты с Комсомолкой» и получите возможность выиграть один из 3-х сертификатов. Их можно обналичить не только на покупку фирменной продукции спонсора конкурса базы отдыха «Тридевятое царство». Но и на проживание на берегу бескрайнего Чудского озера в номерах базы.

Поход в лес, шашлыки с друзьями или родственниками, поездка в горы, на море, чтение книг, рыбалка – принимаются фотографии с любого отдыха, главное, чтобы их было не более 3-х штук. Наличие вас или ваших близких на снимках – теперь необязательное условие. Можно присылать и пейзажи с красивыми видами, и фотографии вас на отдыхе, но не забывайте про историю к ним!

Напоминаем, заявки на конкурс можно отправить на сайте «Комсомольской правды – Псков» по ссылке до 30 апреля 23:59. Для этого необходимо пролистать до конца страницы и заполнить все обязательные поля анкеты: имя, фамилия, город, номер телефона, история, а также, непосредственно, свои фотографии.

С более подробной информацией об участии в конкурсе можно ознакомиться в Положении. Участвуйте, делитесь своим отдыхом и может быть именно вы сможете поехать в незабываемую поездку к Чудскому озеру!