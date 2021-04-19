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Здоровье19 апреля 2021 13:14

49 человек заразилось коронавирусом в Псковской области

Павел АЛЕКСЕЕВПавел АЛЕКСЕЕВ
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За сутки в Псковской области коронавирусной инфекцией заразились еще 49 человек. Об этом сообщили в официальной telegram-канал региона.

Общее количество заболевших Covid-19 достигло 35 тысяч 589 человек. Выздоровело от коронавируса, по официальной информации, за сутки 138 человек.

С момента начала пандемии от данной инфекции вылечились 25 тысяч 052 человек. На новую коронавирусную инфекцию обследовано 335 тысяч 585 человек. За сегодня проведено 519 исследований.

За последние сутки от коронавируса скончались еще 4 человека.

Коронавирус Covid-19