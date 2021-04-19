Прогноз погоды на 20 апреля в Псковской области

. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Переменная облачность без осадков ожидается завтра, 20 апреля, в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Температура воздуха ночью опустится до 0..+5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +11...+16 градусов. Однако с этого момента в регион придет "осеннее" похолодание.

Ветер Восточного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление начнет колебаться, что принесет большие неудобства для метеозависимых псковичей.