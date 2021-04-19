Побороться за ноутбук, планшет и смартфон смогут юные псковичи, участвуя в конкурсе «Берегите лес от пожара»

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Псковичам предлагают принять участие в конкурсе «Берегите лес от пожара». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в «Противопожарном лесном центре».

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки до 17 лет. Возрастные категории участников: до 10 лет, с 11 до 13 лет и с 14-17 лет.

Конкурс проводит детская экологическая библиотека «Радуга» и государственное автономное учреждение Псковской области «Противопожарный лесной центр» при поддержке комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо нарисовать рисунок, создать плакат, листовку или буклет, призывающие беречь лес от пожаров. Также принимаются видеоклипы и презентации по соблюдению пожарной безопасности в лесу.

Победителям и призерам вручат дипломы государственного «Противопожарного лесного центра» и памятные призы.

Заявки принимаются до 15 мая по адресу: Псков, улица Новосёлов, 11 или по электронной почте: raduga@bibliopskov.ru с пометкой «На конкурс». С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться здесь.