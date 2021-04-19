Две короткие недели ожидают псковичей в мае 2021

.

О дополнительных выходных на майские праздники, рассказали «Комсомольской правде» в Роструде.

Первые две рабочие недели будут сокращены на один день - два первых понедельника станут выходными. А недели - четырехдневными.

Первый дополнительный выходной ожидается в понедельник, 3 мая. Так, май начнется с трех выходных. Далее горожане будут работать с 4 по 7 мая.

Следующий выходной выпадает вновь на понедельник, 10 мая. Работать придется с 11 по 14 мая.

Кроме того, из-за праздника, выпавшего на рабочий день - 30 апреля, он будет сокращен на один час.