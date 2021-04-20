С 20 апреля в Пскове и области ожидается высокая пожароопасность

О факте лесного пожара необходимо сообщить

С 20 апреля по северным и западным районам, а также в Пскове ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс по региональной шкале, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Не игнорируйте правила пожарной безопасности! Это поможет сохранить жизнь не только лесным обитателям, но и людям, в том числе вашим близким и знакомым», - предупреждают спасатели.

Согласно официальной статистике, в Псковской области с начала года произошло 327 палов травы на площади 418 гектаров, а также 19 лесных пожаров на площади 17 гектаров.

Региональная диспетчерская служба ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» в круглосуточном режиме принимает звонки на прямую линию лесной охраны. О факте лесного пожара необходимо сообщить по телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).