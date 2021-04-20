К нам в Порхов едет Дед Мороз

Целых два дня первый волшебник России будет гостить в Порхове.

В сказке «Двенадцать месяцев» подснежники чудесным образом появились в декабре. А в Порхове происходят чудеса наоборот: в «юном месяце апреле» в гости приезжает сам главный Дед Мороз страны, сообщает редакция газеты «Порховская правда».

Целых два дня первый волшебник России будет гостить в Порхове. Завтра, 21 апреля, состоится официальная часть в администрации района. Далее планируется посещение музея Ганзы, встреча с жителями в библиотеке. 22 апреля Дед Мороз побывает в порховской школе и пообщается с учениками. Так же для него подготовили небольшую экскурсионную программу.

Всего Дед Мороз планирует посетить 16 населённых пунктов, которые входят в Союз русских Ганзейских городов. Кроме Порхова Белозерск, Великий Новгород, Вологда, Вышний Волочек, Ивангород, Калининград, Кингисепп, Псков, Смоленск, Старая Русса, Тверь, Тихвин, Торжок и Тотьма.

Что касается Пскова, то, по словам начальника отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяны Пустошкиной, дата приезда Деда Мороза в Псков пока не определена. Но это в любом случае произойдет до начала Ганзейских дней.