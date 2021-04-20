Легендарный Атос поделится с псковичами своей «Несерьезной исповедью»

Легендарный Атос поделится с псковичами своими тайнами

В Псков приезжает легендарный артист театра и кино, прославленный актер московского Театра на Таганке, режиссер, писатель, знаменитый Атос из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Вениамин Смехов, сообщается в instagramm-аккаунте Псковского драмтеатра.

Он представит на большой сцене Псковского театра драмы программу «Несерьезная исповедь», в которую вошли стихи любимых авторов актера – Маяковского, Северянина, Пастернака, Саши Черного, Бродского, Высоцкого. Смехов был лучшим другом Владимира Семеновича и шестнадцать лет выходил на сцену вместе с ним.

«Высоцкий — это необыкновенный случай в истории отечественной культуры», - считает артист.

Кроме этого он расскажет псковичам о закулисной жизни Театра на Таганке, поделится воспоминаниями времен «Трех мушкетеров» и произведениями драматурга, поэта, сценариста Николая Эрдмана. «Несерьезная исповедь» Вениамина Смехова состоится 1 июня в 19:00.