Александр Седунов заверил псковичей в безопасности летнего отдыха в детских лагерях в этом году

В качестве ограничений в лагерях будет действовать запрет на выезд из лагеря детей.

Как будут работать детские лагеря региона в период коронавируса в этом году, в эфире ПАИ-live рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Он отметил, что всем сотрудникам оздоровительных летних учреждений необходимо будет получить тестирование на коронавирус или иметь на руках справку о наличие прививки. К детям таких требований предъявляться не будет.

В качестве ограничений в лагерях будет действовать запрет на выезд из лагеря детей. То есть, если родители захотят забрать ребенка на выходные, вернуться обратно в лагерь уже не получится. Попадают под запрет и родительские посещения. На территории лагеря каждый день будет действовать термометрия – утром и вечером. А также будет осуществляться медицинский контроль, контроль со стороны питания.

«Мы уже начали подготовку всех загородных лагерей, - подчеркнул спикер. – Проверяющие инстанции – Роспотребнадзор и Госпожнадзор уже посещают лагеря, дают определенные плановые задания, срок для исполнения. Я уверен, что летний отдых в 2021 году так же пройдет безопасно, как это было и в прошлом году, при условии соблюдения всеми нами всех требований санитарно-гигиенических ограничений», - подытожил Александр Седунов в заключение.

По вопросам, связанным с путёвками в лагеря, работает телефон горячей линии Центра детского отдыха и оздоровления: 57-57-90. Получить ответы на вопросы можно также в региональном комитете по образованию по номеру 29-99-55. Также Комитет по образованию подарит победителям акции ГД путевки в лагеря. Как принять участие, читайте по ссылке.