Прежде чем собраться в дорогу, Дед Мороз прочитал зимние письма маленьких порховчан

Стала известна программа пребывания главного деда Мороза страны в Порхове. Об этом ведущим радиостанции «Седьмое небо» рассказала руководитель отдела по культуре администрации Порховского района Светлана Григорьева.

Великий Устюг организовал большое весеннее путешествие своего «снежного» шефа по русским Ганзейским городам, куда входит и Порхов. Таким образом, самый настоящий Дед Мороз пробудет у порховчан два дня. Сегодня, 21 апреля будет организована встреча в администрации района, где пройдут переговоры с местным самоуправлением об участии Порхова в XI Ганзейских днях в Великом Устюге. Затем экскурсия в музее Ганзы, далее обед, встреча с волонтёрами Порховской модельной библиотеки. Далее, его будет ждать экскурсия в Порховскую крепость, где снимут видеоролики о Порхове. А на второй день Дед Мороз желает посетить детей, обучающиеся в инклюзивных классах школы №1.

Внучка Снегурочка не приехала вместе с дедушкой. Все-таки у нее, согласно, классическому сказочному сюжету, намного большое риска неожиданно растаять в теплом по-весеннему Порхове прямо на глазах у всего честного народа.